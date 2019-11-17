Рядом с воронежским вокзалом чуть не зарезали мужчину

СЕГОДНЯ 15:25 2019-11-17T15:28:35+03:00

Ночью там можно встретить опасных людей

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Среди ночи в полицию поступил звонок из больницы. Туда с площади Черняховского доставили 36-летнего мужчину с множественными ножевыми ранениями грудной клетки.

Стражи порядка выяснили, что этот человек решил выпить со своим 47-летним знакомым. После очередного стакана возникла ссора. 47-летний схватил нож. Как он потом объяснил полицейским, ему показалось, что товарищ хочет обокрасть.

Ранения оценили как тяжкий вред здоровью. Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU