Рядом с воронежским вокзалом чуть не зарезали мужчину
Ночью там можно встретить опасных людей
Нападение произошло на площади Черняховского.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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Среди ночи в полицию поступил звонок из больницы. Туда с площади Черняховского доставили 36-летнего мужчину с множественными ножевыми ранениями грудной клетки.
Стражи порядка выяснили, что этот человек решил выпить со своим 47-летним знакомым. После очередного стакана возникла ссора. 47-летний схватил нож. Как он потом объяснил полицейским, ему показалось, что товарищ хочет обокрасть.
Ранения оценили как тяжкий вред здоровью. Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU