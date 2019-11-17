Жительницу Воронежа обманули на 83 тысячи рублей во время покупки кровати
Ну очень заманчивое объявление о продаже кровати заметила в сети 30-летняя жительница Северного микрорайона. Лот стоил куда дешевле, чем в магазине. Написала продавцу. Тот был вежлив, учтив и внимателен. Только попросил перевести предоплату...
По какой-то причине женщину этот факт не насторожил. Она спокойно перевела 83 тысячи рублей по названным реквизитам. Само собой, товар так и не был доставлен.
- Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество», - говорят в ГУ МВД по Воронежской области. - Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, а также необходимые следственные действия.
Отметим, что мошенники могут прикидываться представителями крупных компаний: например, делать вид, что объявление разместила мебельная фирма. На деле аккаунт никакого отношения к ней не имеет.
ИСТОЧНИК KP.RU