2019-11-17T14:18:48+03:00
Происшествия

Жительницу Воронежа обманули на 83 тысячи рублей во время покупки кровати

Женщина так и не дождалась доставки товара
Виктор ПАВЛОВ
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Ну очень заманчивое объявление о продаже кровати заметила в сети 30-летняя жительница Северного микрорайона. Лот стоил куда дешевле, чем в магазине. Написала продавцу. Тот был вежлив, учтив и внимателен. Только попросил перевести предоплату...

По какой-то причине женщину этот факт не насторожил. Она спокойно перевела 83 тысячи рублей по названным реквизитам. Само собой, товар так и не был доставлен.

- Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество», - говорят в ГУ МВД по Воронежской области. - Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, а также необходимые следственные действия.

Отметим, что мошенники могут прикидываться представителями крупных компаний: например, делать вид, что объявление разместила мебельная фирма. На деле аккаунт никакого отношения к ней не имеет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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