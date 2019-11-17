2019-11-17T13:28:20+03:00
Происшествия

Кража в стиле ретро: девушка из Воронежа лишилась телефона средь бела дня

"Не разговаривай с незнакомцами!" - учили родители
Виктор ПАВЛОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

"Есть позвонить?" - с таким вопросом незнакомка обратилась к 18-летней девушке. Та была слишком юна, чтобы вспомнить эпоху двухтысячных. Сколько людей в то время навсегда расставались со своими телефонами, ответив на вопрос утвердительно! К тому же дело было днем на достаточно оживленной улице Моисеева.

Женщина взяла телефон, отошла в сторону - якобы для совершения личного звонка - и дала деру. Девушка обратилась в полицию.

Вскоре задержали 38-летнюю женщину, которую ранее судили за кражи и наркотики. Как выяснилось, чужой телефон она быстренько продала, а сама спряталась у знакомого. По статье "Мошенничество" ей грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Рядом с воронежским вокзалом чуть не зарезали мужчину
Жительницу Воронежа обманули на 83 тысячи рублей во время покупки кровати
В Воронежской области пешеходов переехали сразу два автомобиля
В Воронежской области резко выросло число ОРВИ
В Воронежской области перевернулась "Лада": есть погибший
Рабочая неделя в Воронеже будет холодной и сухой
В Воронежской области мужчину осудили за то, что он показал полицейским детородный орган
Елена Крыгина рассказала воронежским модницам о трендах в макияже
В Воронеже из-за коммунальной аварии затопило тротуар
Воронежские фанаты запустили в Диму Билана стаю бумажных самолетиков
Под Воронежем на трассе столкнулись пять автомобилей
В Воронеже инспекторы ГИБДД спасли жизнь роженице
В Воронеж приедут участники телепроекта "Играй, гармонь!"
Екатерина Гусева прочитает воронежской детворе сказку
Мошенники за сутки обманули пятерых воронежцев на 300 тыс рублей
По поводу аварии под Воронежем, где фура смяла две иномарки, завели уголовное дело