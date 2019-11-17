Кража в стиле ретро: девушка из Воронежа лишилась телефона средь бела дня

СЕГОДНЯ 13:28 2019-11-17T13:28:20+03:00

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"Есть позвонить?" - с таким вопросом незнакомка обратилась к 18-летней девушке. Та была слишком юна, чтобы вспомнить эпоху двухтысячных. Сколько людей в то время навсегда расставались со своими телефонами, ответив на вопрос утвердительно! К тому же дело было днем на достаточно оживленной улице Моисеева.

Женщина взяла телефон, отошла в сторону - якобы для совершения личного звонка - и дала деру. Девушка обратилась в полицию.

Вскоре задержали 38-летнюю женщину, которую ранее судили за кражи и наркотики. Как выяснилось, чужой телефон она быстренько продала, а сама спряталась у знакомого. По статье "Мошенничество" ей грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU