Кража в стиле ретро: девушка из Воронежа лишилась телефона средь бела дня
"Есть позвонить?" - с таким вопросом незнакомка обратилась к 18-летней девушке. Та была слишком юна, чтобы вспомнить эпоху двухтысячных. Сколько людей в то время навсегда расставались со своими телефонами, ответив на вопрос утвердительно! К тому же дело было днем на достаточно оживленной улице Моисеева.
Женщина взяла телефон, отошла в сторону - якобы для совершения личного звонка - и дала деру. Девушка обратилась в полицию.
Вскоре задержали 38-летнюю женщину, которую ранее судили за кражи и наркотики. Как выяснилось, чужой телефон она быстренько продала, а сама спряталась у знакомого. По статье "Мошенничество" ей грозит до пяти лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU