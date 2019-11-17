2019-11-17T11:25:05+03:00
Общество

В Воронежской области резко выросло число ОРВИ

Случаев инфекционных заболеваний тоже фиксируют больше, чем год назад
Виктор ПАВЛОВ
Поделиться:
Фото из архива "КП".Фото из архива "КП".Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

В Воронежской области на 14,2% выросло число случаев инфекционных заболеваний. Такие данные приводит региональное управление Роспотребнадзора. В октябре прошлого года было около 30 тысяч случаев, в этом октябре - почти 35 тысяч.

На 19,1% выросла заболеваемость острыми кишечными инфекциями, на 22,4% - инфекциями неустановленной этиологии, на 14,7% - энтеровирусной инфекцией. Стало сразу на 37,1% больше случаев ветряной оспы, на 27,3% - инфекционного мононуклеоза, на 22,9% - педикулеза. При этом воронежцы стали болеть микроспорией на 15,3% реже, скарлатиной - на 18,9%, чесоткой – на 43,5%.

По данным Роспотребнадзора, число заболеваний ОРВИ на 14,3% выше уровня прошлого года. Большинство пациентов с этим диагнозом - дети до 14 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Рядом с воронежским вокзалом чуть не зарезали мужчину
Жительницу Воронежа обманули на 83 тысячи рублей во время покупки кровати
Кража в стиле ретро: девушка из Воронежа лишилась телефона средь бела дня
В Воронежской области пешеходов переехали сразу два автомобиля
В Воронежской области перевернулась "Лада": есть погибший
Рабочая неделя в Воронеже будет холодной и сухой
В Воронежской области мужчину осудили за то, что он показал полицейским детородный орган
Елена Крыгина рассказала воронежским модницам о трендах в макияже
В Воронеже из-за коммунальной аварии затопило тротуар
Воронежские фанаты запустили в Диму Билана стаю бумажных самолетиков
Под Воронежем на трассе столкнулись пять автомобилей
В Воронеже инспекторы ГИБДД спасли жизнь роженице
В Воронеж приедут участники телепроекта "Играй, гармонь!"
Екатерина Гусева прочитает воронежской детворе сказку
Мошенники за сутки обманули пятерых воронежцев на 300 тыс рублей
По поводу аварии под Воронежем, где фура смяла две иномарки, завели уголовное дело