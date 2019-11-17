В Воронежской области резко выросло число ОРВИ
В Воронежской области на 14,2% выросло число случаев инфекционных заболеваний. Такие данные приводит региональное управление Роспотребнадзора. В октябре прошлого года было около 30 тысяч случаев, в этом октябре - почти 35 тысяч.
На 19,1% выросла заболеваемость острыми кишечными инфекциями, на 22,4% - инфекциями неустановленной этиологии, на 14,7% - энтеровирусной инфекцией. Стало сразу на 37,1% больше случаев ветряной оспы, на 27,3% - инфекционного мононуклеоза, на 22,9% - педикулеза. При этом воронежцы стали болеть микроспорией на 15,3% реже, скарлатиной - на 18,9%, чесоткой – на 43,5%.
По данным Роспотребнадзора, число заболеваний ОРВИ на 14,3% выше уровня прошлого года. Большинство пациентов с этим диагнозом - дети до 14 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU