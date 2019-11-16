Елена Крыгина рассказала воронежским модницам о трендах в макияже

16 Нояб. 19:47 2019-11-16T19:55:02+03:00

Изменить размер текста: A A

16 ноября в Воронеж приезжала Елена Крыгина. Топ-визажист, создавшая свою компанию, которая занимается макияжем многих звёзд российского шоу-бизнеса, а также производством собственной линейки косметики, на форуме стартапов рассказала воронежским модницам о секретах и трендах макияжа в сезоне 2020. - Главный тренд - «невидимость» тона. То есть тонирование кожи должно быть как можно менее заметным. Мы сейчас даже оставляем на лице видимые поры, чтобы добиться эффекта «живого лица», - отметила Елена Крыгина. - Поэтому на первый план выходит уход за кожей. Из декоративных эффектов главная фишка - заметные, яркие ресницы! А на губах - помады с эффектом «металлик». Вообще, если вы хотите быть модными, смотрите клипы Бритни Спирс и Кристины Агилеры - в моде 2000-е. Более подробно о тенденциях, а также о том, как работает со звездами, и стоит ли покупать косметику на китайских сайтах, а также какие косметические новинки грядут в бьюти-индустрии, читайте на нашем сайте в ближайшее время.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="848" src="https://www.vrn.kp.ru/video/embed/744215" frameborder="0"></iframe> Елена Крыгина в Воронеже: о трендах в макияже.Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="848" src="https://www.vrn.kp.ru/video/embed/744220" frameborder="0"></iframe> Елена Крыгина в Воронеже: продолжение о трендах в макияже.Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ИСТОЧНИК KP.RU