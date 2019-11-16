В Воронеже из-за коммунальной аварии затопило тротуар

16 Нояб. 19:34 2019-11-16T19:34:00+03:00

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В Воронеже утром произошла коммунальная авария. У дома №11 по улице Торпедо хлестала из под земли вода, течь начало с семи утра, к обеду «озеро» покрыло тротуар, «речки» от него потекли во дворы. К обеду жители жаловались в соцсетях, что аварийку так и не дождались. Коммунальщики приехали около 16 часов дня. В «Водоканале» отметили, что заявку получили, согласовывали работы, действия коммунальщиков осложняло также дерево, растущее над водоводом.

ИСТОЧНИК KP.RU