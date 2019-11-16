Воронежские фанаты запустили в Диму Билана стаю бумажных самолетиков

СЕГОДНЯ 18:33 2019-11-16T18:38:33+03:00

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15 ноября около 2000 зрителей собрал в Event-Hall Дима Билан. Артист привез воронежским поклонникам свое новое фэнтэзи-шоу «Планета Билан». Представления пришлось фанатам основательно подождать – из-за операции концерт Билана в Воронеже перенесли с весны на осень. Поэтому все были в нетерпении.

фото Event-Hall

- 18 лет четкого гастрольного графика без отклонений. Иногда бывают и осечки. Но сегодня, друзья, их не будет стопроцентно - мы не в Самаре! – обрадовал певец, вспоминая свой концерт в Самаре, за который на него вылили море критики, и за что пришлось извиняться.

фото Event-Hall

В ярком шоу певец порадовал воронежских зрителей новыми песнями «Полуночное такси», «Про белые розы», «Молния», «Океан», а также ранние хиты «Я ночной хулиган», Number One Fan, «Я так люблю тебя». Особенно воронежские фанаты ждали «На берегу неба»: во время ее исполнения поклонники массово запустили на сцену бумажные самолетики. Получилось очень эффектно.

ИСТОЧНИК KP.RU