В Воронеже инспекторы ГИБДД спасли жизнь роженице

СЕГОДНЯ 17:55 2019-11-16T17:56:07+03:00

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В Воронеже 63 сотрудника ГИБДД пришли на станцию переливания крови, приняв участие в акции «Сдай кровь – подари жизнь!» в преддверии Всемирного дня памяти жертв ДТП. Полицейские пополнили банк крови более чем на 30 литров.

Многие из них делают это ежегодно, более того, в Воронеже существует мобильный отряд доноров быстрого реагирования из числа сотрудников ГИБДД. Они напрямую сталкиваются с ситуациями, когда жертвам аварий и не только требуется переливание.

- В частности, недавно женщине, поступившей в перинатальный центр, требовалось срочное переливание, причем запасы ее группы крови были в достаточном количестве, но она не подходила по фенотипу. На помощь пришли инспекторы Госавтоинспекции, среди которых нашлось идеальное совпадение. Сотрудники полиции прибыли на станцию среди ночи и спасли жизнь роженице и ее новорожденному ребенку, - сообщил заместитель главного врача Воронежской областной станции переливания крови Сергей Автономов.

ИСТОЧНИК KP.RU