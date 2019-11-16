2019-11-16T12:53:52+03:00
Происшествия

В Воронеже мужчина украл из магазина две толстовки и двое брюк

Вора быстро задержали
Ярослав ИВАНОВ
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Вечером 15 ноября в торговом центре в Коминтерновском районе произошла кража. В один из магазинов одежды зашел мужчина, положил в пакет две толстовки и двое брюк и пошел на выход мимо кассы. Естественно сотрудники нажали кнопку вызова вневедомственной охраны. Ущерб торговой точки оценивался в сумму около 10 000 рублей.

Росгвардейцы прибыли в магазин в течение пары минут и успели задержать похитителя. Им оказался 36-летний местный житель. За кражу мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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