В Воронеже нашли похитителя денег с банковской карты
Житель Терновского района, работая с потерпевшим, вытащил его карту из кармана и перевел себе 50 тыс рублей через мобильное приложение
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Полицейские нашли похитителя денег с банковской карты 55-летнего воронежца.
Мужчина сообщил, что в начале ноября с карты потерпевшего исчезли 50 тыс рублей. Оперативники изучили записи с камер видеонаблюдения и нашли подозреваемого.
- 42-летний задержанный из Терновского района признался, что работая с потерпевшим, похитил банковскую карту у него из кармана и деньги 6 ноября через мобильное приложение на личный счет. За кражу ему грозит до шести лет лишения свободы, - сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.
ИСТОЧНИК KP.RU