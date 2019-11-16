В Воронеже издали «Азбуку архитектуры»

СЕГОДНЯ 09:32 2019-11-16T09:32:05+03:00

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28 ноября воронежцам представят книгу «Азбука архитектуры». Арт-путеводитель собрал информацию о памятниках архитектуры столицы Черноземья. Автором сборника стала Нелли Фролова художник, организатор проекта «Архитектурные прогулки» и преподаватель. Иллюстрации для арт-путеводителя создали ученики детской студии архитектуры и дизайна «Ступени» - 22 юных художника в возрасте от 10-14 лет. Книга иллюстрирована авторскими рисунками архитектуры Воронежа по мотивам алфавитной азбуки: на каждом развороте книги размещены буквы, состоящие из архитектурных объектов, которые на эту букву начинаются, и информация об этих зданиях. Каждая графическая работа посвящена одной букве.

Проект «Архитектурная азбука» стал победителем на фестивале дизайна для школьников и студентов ДизайнФЕСТ. На издание книги средства собирали по принципу краудфандинга. Тираж книги 430 экземпляров.

Презентация пройдет в Доме архитектора 28 ноября в 17.00.

ИСТОЧНИК KP.RU