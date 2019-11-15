Рыбоохрана напомнила воронежцам об ответственности за загрязнение рек и озер

СЕГОДНЯ 20:18 2019-11-15T20:18:30+03:00

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«Комсомолка» неоднократно писала о фактах размещения различных объектов или проведения работ на берегах водоемов. Какие виды деятельности запрещены в водоохраной зоне и какая ответственность предусмотрена за нарушение требований Водного кодекса, нам рассказали в Верхнедонском отделе рыбоохраны.

Для предотвращения загрязнения водных объектов, истощения вод и вреда животным и растениям в границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные зоны. На них запрещена или ограничена хозяйственная деятельность. Ширина водоохраной зоны зависит от размера водоема и уклона берега. В пределах можно размещать лишь объекты, обеспечивающие защиту водоема от загрязнения: оборудованные централизованной канализацией и системой водоотведения, локальными очистными сооружениями и сооружениями для сброса сточных вод.

В границах водоохранных зон запрещено использовать сточные воды для удобрения почв, размещение кладбищ, отходов производства и потребления, химических, токсичных и других веществ, а также складов с пестицидами и агрохимикатами, проведение авиационной обработки площадей от вредителей, движение и стоянка машин, кроме оборудованных дорог. Не допускается сброс сточных вод, добыча полезных ископаемых.

В пределах прибрежных защитных полос также запрещены распашка земель, размещение отвалов размываемых грунтов, выпас животных. Водный кодекс не допускает также приватизацию земельных участков в пределах береговой полосы.

За нарушение этих норм предусмотрены штрафы: 3-4 тысячи рублей на граждан, 8-12 тысяч – на должностных лиц, 200-400 тысяч – на юридических лиц.

В ведомстве напомнили, что вся хозяйственная деятельность на берегах водоемов должна быть согласована с Азово-Черноморским территориальным управлением росрыболовства.

ИСТОЧНИК KP.RU