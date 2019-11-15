В Воронежской области разыскивают 89-летнюю бабушку
Любовь Толстикова ушла из дома 11 ноября и не вернулась
Фото: из группы поискового отряда «Лиза Алерт Воронеж» в соцсети.
Изменить размер текста:
В селе Репьевка Воронежской области пропала 89-летняя Любовь Толстикова. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».
Рост бабушки 160 см. У Любови Толстиковой среднее телосложение, седые волосы и карие глаза. В день исчезновения пенсионерка была одета в коричневую куртку, черный халат с красными цветами, а на ногах - черные сапоги.
Всем, кто что-либо слышал или знает о местонахождении бабушки, просят звонить по телефонам 8 800 700 54 52 или 112.
ИСТОЧНИК KP.RU