2019-11-15T19:01:34+03:00
Происшествия

В Воронежской области разыскивают 89-летнюю бабушку

Любовь Толстикова ушла из дома 11 ноября и не вернулась
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: из группы поискового отряда «Лиза Алерт Воронеж» в соцсети.Фото: из группы поискового отряда «Лиза Алерт Воронеж» в соцсети.
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В селе Репьевка Воронежской области пропала 89-летняя Любовь Толстикова. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».

Рост бабушки 160 см. У Любови Толстиковой среднее телосложение, седые волосы и карие глаза. В день исчезновения пенсионерка была одета в коричневую куртку, черный халат с красными цветами, а на ногах - черные сапоги.

Всем, кто что-либо слышал или знает о местонахождении бабушки, просят звонить по телефонам 8 800 700 54 52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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