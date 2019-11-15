2019-11-15T18:39:08+03:00
Происшествия

В Воронежской области горе-отца объявили в розыск из-за крупного долга по алиментам

Уголовная и административная ответственности напугали мужчину, и он сразу перечислил деньги
Юлия ДИДЕНКО
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В Бобровском районе 48-летнего мужчину объявили в розыск из-за долга по алиментам в 444 тысячи рублей. Деньги своему 13-летнему ребенку он не перечислял три года. Об этом рассказали в пресс-службе УФССП России по Воронежской области в пятницу, 15 ноября.

Из-за того, что невозможно было установить местонахождение мужчины, его начали искать через полицию. Судебные приставы привели его в отдел. Должнику вручили постановление о расчете задолженности по алиментам. В соответствии со ст. 113 Семейного кодекса РФ при отсутствии (не предоставлении должником) сведений о фактическом заработке за период неуплаты алиментов, расчет задолженности по алиментам производится исходя из размера средней заработной платы по РФ.

Кроме того, ему объяснили, что ему грозит административная (ст. 5.35.1 КоАП РФ) и уголовная ответственности (ст. 157 УК РФ) за уклонение от уплаты алиментов на содержание несовершеннолетних детей. Поняв, что выхода у него нет, мужчина сразу перевел 158 тысяч на счет. А на следующий день отдал остальную сумму.

ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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