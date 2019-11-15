В Воронежской области на улице райцентра нашли разбросанные истории болезни

СЕГОДНЯ 16:50 2019-11-15T16:51:15+03:00

Автор поста сообщил, что истории болезни были разбросаны от больницы до кафе "Форт". Фото: Подслушано в Павловске, ВКонтакте.

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В паблике «Подслушано в Павловске» опубликовали фото историй болезни. Автор поста утверждает, что наткнулся на медицинские документы, разбросанные от Павловской районной больницы до кафе «Форт» около полудня в четверг, 14 ноября. Он сообщает, что среди бумаг заметил, к примеру, индивидуальные карты беременной женщины и родильницы.

В самой больнице считают, что документы могли пропасть из архива при прежнем руководстве медучреждения.

- Я пришел в Павловскую районную больницу в 2008 году, - рассказал главный врач медучреждения Александр Королюк. – Одним из первых моих действий на новом посту было распоряжение закрыть архив на ключ. Как видно на некоторых документах, которые якобы нашли на улице, они относятся к 1987 году. По закону архивные карты хранятся 25 лет. Они должны были быть уничтожены в 2005 году, то есть, при прежнем руководстве больницей.

- Как документы могли оказаться на улице, у вас есть предположения?

- Уверен, что выложил этот пост наш бывший пациент, который посчитал, что его плохо лечили, судился с нами и даже выиграл какую-то сумму, хотя оснований для этого, на мой взгляд, у него не было. С тех пор он готов распространять любой негатив в отношении нашей больницы. Не исключено, что этот пациент знаком с кем-то, кто работал в нашем медучреждении до моего прихода. Выводы делайте сами.

ИСТОЧНИК KP.RU