В Воронеже жильцы заблокировали внутриквартальный проезд

СЕГОДНЯ 16:28 2019-11-15T16:28:12+03:00

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В квартале на улице Переверткина жильцы одного из домов перегородили бетонными блоками проезд. Однако горожане не учли или забыли, что их действия могут иметь трагические последствия, ведь проехать к дому не смогут не только простые автомобилисты, но и машины оперативных служб – скорая и пожарная. По закону, жильцы дома могут ограничить проход и проезд только, в том случае, если территория оформлена и является собственностью многоэтажки.

Но в данном же случае, как выяснили соседи, территория принадлежит муниципалитету, а, значит, преграда установлена незаконно и подлежит демонтажу.

Напомним, что в случаях самовольной установки преград или нарушении правил благоустройства на территории города необходимо обращаться в управу своего района. Чиновники выяснят законность действий горожан и, в случае нарушения, проведут демонтаж конструкций.

ИСТОЧНИК KP.RU