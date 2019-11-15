В Воронеже в красивую дату с четырьмя двойками прогнозируют свадебный бум

СЕГОДНЯ 13:49 2019-11-15T13:51:46+03:00

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В Воронеже свадебный бум спрогнозировали на февраль следующего года. Зарегистрировать брак в красивую дату из четырех двоек 20.02.2020 уже захотели 17 пар. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления ЗАГС в пятницу, 15 ноября.

Кстати, дата выпадает не на выходной а на будний день. Поэтому регистрировать пары будут только во Дворце бракосочетания.

Напомним, в красивую дату восьмого августа 2008 года в Воронеже, впрочем как и по всей стране, а, может даже, и по всему миру, также произошел свадебный бум. 524 пары молодоженов только в нашем регионе узаконили свои отношения. А спустя десять лет в снова вернувшиеся три восьмерки 08.08.2018, несмотря на рабочий день, среду, зарегистрировались 104 пары.

Также сейчас воронежцев стала меньше привлекать роспись в День влюбленных 14 февраля. В 2019 году в регионе поженились 47 пар, в прошлом году в этот день молодоженов было 100. Учитывая. что в следующем феврале есть красивая дата, количество это уменьшится снова.

ИСТОЧНИК KP.RU