2018-07-31T22:08:36+03:00
Общество

Три «восьмерки»: в Воронежской области ожидается свадебный бум

По статистике, треть заключенных в «красивые» даты браков распадается
Виктор ЛЕВШАКОВ
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Практика доказывает, что счастье нужно искать отнюдь не в числовых сочетанияхПрактика доказывает, что счастье нужно искать отнюдь не в числовых сочетанияхФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Как объяснить то притяжение, что испытывают многие люди к «красивым» числовым сочетаниям? Если номер мобильного телефона – то пусть будут все пятерки. Автомобиль обязательно должен выделяться сочетанием «777». Ну, а когда играть свадьбу? Конечно же, в день, когда совпадут три восьмерки.

О символе бесконечности мы узнали, когда сидели за школьной партой. Перевернутая «8» стала образом чего-то, у чего нет ни начала, ни конца. Пожалуй, каждая невеста, да и жених хотели бы, чтобы их счастливые отношения продолжались бесконечно. Не даром же они столько денег вложили в свадьбу?

Первым знак бесконечности стал использовать английский математик Валлис. Правда, в своем трактате 1655 года он таким образом, скорее всего, пытался записать число «1000» римскими цифрами. Выглядеть оно должно было примерно так: «CIƆ». Но, видимо, математика подвел не лучший подчерк. Или же он просто спешил. В любом случае именно так он закрепил свое имя на века.

Восьмого августа 2008 года в Воронеже, впрочем как и по всей стране, а, может даже, и по всему миру, произошел свадебный бум. 524 пары молодоженов только в нашем регионе узаконили свои отношения.

Спустя десять лет три восьмерки вновь возвращаются: конечно, дата 08.08.2018, уже не такая красивая, да еще и выпадает на рабочий день, среду, однако 104 пары эти обстоятельства не напугали.

- Лидером по количеству брачующихся стал Дворец бракосочетания – там мужем и женой станут 65 молодоженов. Такое количество не характерно для середины недели в целом, это обычное количество браков, которое заключается в городе по пятницам или субботам, - отметили в Управлении ЗАГС Воронежской области

Другие воронежские влюбленные присмотрелись к субботе, ведь там тоже получается довольно красивая дата – 18.08.2018. Обменяться кольцами в этот день планируют 335 пар. Представляете, как рады такому сочетанию ведущие, свадебные фотографы и прочие дизайнеры? Клиентов в этот день точно будет очень много.

В Воронежской области будущие молодожены традиционно проявляют особый интерес к «красивым» датам. Так, 07.07.2007 в регионе заключили брак 416 пар, а 11.11.2011 появилось 386 семей.

- Между тем, «магическое» сочетание чисел не дает гарантию крепкого брака. Так, самое большое количество браков заключено в области 08.08.08, но почти 33% из них уже расторгнуто. Из 416 семей, появившихся 07.07.07, распались 30%, - предупреждают в региональном Управлении ЗАГС.

Забавно, что в наше время молодожены с удовольствием используют не только «счастливые» даты, но и те, что принято считать, скажем так, не лучшими. Например,воронежцы стали чаще жениться и в мае, который традиционно считается неудачным, так как согласно приметам «будешь всю жизнь маяться».

А как вам пятница 13-е? Так, 13 июля и 13 сентября 2013 года в субботу супругами стали 259 и 233 пары. При этом процент разводов на заключивших браки 13-го ниже процента соединивших союз в «красивые» даты. А вот в пятницу 13 мая 2016 високосного года не побоялись вступить в брак 61 пара молодых людей, из них 56 семей все еще хранят семейные узы!

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