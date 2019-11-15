В Воронеже 10 улиц останутся без воды на день

СЕГОДНЯ 10:25 2019-11-15T10:25:47+03:00

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В Воронеже 18 и 19 ноября сразу на двух объектах «РВК-Воронеж» будут проводиться работы, по замене и вводу в эксплуатацию оборудования и запорной арматуры. Об этом сообщили в пресс-службе водоканала в пятницу, 15 ноября. Из-за этого в домах на десяти улицах временно отключат воду.

- Речь идёт о замене задвижки на водоводе диаметром 300 мм в районе улицы Сакко и Ванцетти и о запуске после капитального ремонта фильтров на водоподъёмной станции №11. Эти работы невозможно провести так, чтобы воронежцы их не «заметили», поэтому мы заранее просим запастись водой, приносим извинения за временные неудобства, и приложим максимум усилий к их скорейшему завершению, - пояснили в водоканале.

Так, воду отключат 18 ноября с 10.00 до 21.00 в домах в районе улиц Достоевского, Дурова, Батуринская, Пролетарская, Малая Манежная, Освобождения Труда, Красненькая и Степана Разина, а также домов с 78а по106 (чётные) и с 69 - 89 (нечётные) по улице Сакко и Ванцетти и домов 2 и 5 по улице Большая Манежная.

При необходимости в этот район будет организован подвоз технической воды. В зону ограничения водоснабжения попадают 5 социальных объектов и 11 котельных. Руководство о работах оповестили.

Кроме того, для обеспечения надежности эксплуатационно-технических характеристик очистных сооружений водоподъемной станции № 11 будет заменен аварийный затвор диаметром 1000 мм. Эти работы будут проводиться без ограничения водоснабжения, но с 9.00 часов 19 ноября до 9.00 часов 20 ноября возможны незначительные изменения качества воды в Коминтерновском, Советском и части Ленинского районов города.

ИСТОЧНИК KP.RU