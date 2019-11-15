2019-11-15T09:17:13+03:00
Общество

В Воронеже жителям многоэтажки мешал спать холодильник

Внешнее оборудование магазина «Мясная линия» превышало нормы звукового давления
Юлия ДИДЕНКО
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В Воронеже из-за шума на 30 суток приостановили ночную работу внешнего холодильного оборудования магазина «Мясная линия» на Моисеева, 65. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП России по региону.

Жильцы многоквартирного дома обратились в региональное Управление Роспотребнадзора пс жалобой на громкую работу магазина ночью. Горожане говорили. что он мешает им спать. Специалисты провели проверку и установили, что при работе внешнего холодильного агрегата магазина уровень звукового давления в ночное время суток не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Суд признал индивидуального предпринимателя виновным и назначил наказание в виде приостановления работы оборудования на месяц ночью с 23.00 до 7.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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