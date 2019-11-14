2019-11-14T20:14:23+03:00
Происшествия

В Воронеже мошенник, действовавший по скучной схеме, обогатился на 180 тысяч рублей

Его жертвой стал 35-летний воронежец
Юрий КОЗЛОВ
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В среду, 13 ноября, 35-летний мужчина заявил в отдел полиции № 8, что стал жертвой мошенника. Аферист действовал по стандартной, много раз описанной во всевозможных СМИ схеме: представился сотрудником безопасности банка. Дальнейшее вы, наверное, уже угадали. Атака хакеров – срочно нужно сообщить персональные данные – деньги уплыли. На этот раз 180 тысяч рублей.

Всего 13 ноября мошенники обманули семь воронежцев. Трех – по той же схеме с картой, двух – при продаже товаров в Интернете и еще одного под предлогом займа и оплаты туристической поездки. Всего их добычей стали около 275 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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