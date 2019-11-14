В Воронеже оштрафовали водителя, очень медленно ехавшего на красный свет

СЕГОДНЯ 19:29 2019-11-14T19:29:14+03:00

После того, как светофор остался позади, он прибавил газу [видео]

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Полицейские провели проверку по факту проезда водителем маршрутки № 54 на красный свет. Нарушение правил попало на видео. В соцсетях выражали недоумение, почему шофер так медленно минует светофор. И даже предположили, что водитель стесняется того, что так грубо нарушает. Ну чисто «голубой воришка» Альхен из «12 стульев» Ильфа и Петрова.

Инспекторы ГИБДД выяснили, что водитель маршрутки нагло попирал ПДД у дома № 63 на проспекте Труда. Личность шофера установили, ему 25 лет. Теперь кошелек водителя облегчится на тысячу рублей.

Гаишники напоминают, если Вы стали свидетелем нарушений правил, можете сообщить об этом в дежурную часть по телефонам 269-61-02 или 02. Обращение также можно направить на сайт регионального ГИБДД.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="406" height="720" src="https://www.vrn.kp.ru/video/embed/743853" frameborder="0"></iframe> Водитель маршрутки медленно едет на красный свет.

ИСТОЧНИК KP.RU