Два мультика воронежских аниматоров борются за «Золотого Единорога»

СЕГОДНЯ 15:08 2019-11-14T15:08:05+03:00

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Сразу два мультфильма воронежской студии Wizart борются в этом году за премию «Золотой Единорог», которая вручается за достижения в области российского кино в рамках Недели российского кино в Лондоне.

В номинации «Лучший анимационный фильм» представлены «Снежная королева. Зазеркалье» и «Волки и овцы. Ход свиньей». В соперниках у воронежских мультиков ленты «Три Богатыря и наследница престола» и «Гурвинек. Волшебная игра».

- Мы гордимся тем, что сразу два фильма студии, выпущенные в этом году, претендуют на премию «Золотой Единорог». Обе ленты успели завоевать любовь зрителей в разных уголках планеты. Несмотря на то, что главными судьями для нас всегда были простые зрители, мы всегда рады получить дополнительное признание компетентных жюри международных киносмотров. Первая часть «Волков и Овец» завоевала «Золотого Единорога» в 2016 году, а в этом году у нас двойные шансы на победу, - отметил исполнительный продюсер студии Wizart Владимир Николаев.

В жюри премии - европейские, американские и другие зарубежные кинематографисты, в этом году церемония награждения состоится 30 ноября.

В рамках Недели российского кино 28-29 ноября на втором Индустриальном форуме Владимир Николаев расскажет о роли российской анимации на международной арене и раскроет секреты международного успеха проектов студии.

ИСТОЧНИК KP.RU