2019-11-14T11:53:58+03:00
Общество

В Воронеже на месте свалки построят баскетбольную площадку и сквер

Идея их создания принадлежит жителям Подгорного
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото управы Коминтерновского районафото управы Коминтерновского района
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Двадцать лет овраг в микрорайоне Подгорное наполнялся бытовыми отходами, старой техникой и строительным мусором. В конце концов местным жителям надоело такое соседство.

- Один из подгоренцев, многодетный отец Евгений Ходарин, обратился к нам в управу с инициативой провести в овраге субботник, вывезти мусор, построить там баскетбольную площадку, а затем – и сквер с названием «Осинки», - рассказали в управе Коминтерновского района. - Управа поддержала эту идею и предложила содействие, в том числе, с участием и поддержкой социально активного бизнеса.

Предприниматели предоставили технику для вывоза мусора, а местные жители и сотрудники районной управы на общегородском субботнике вырубили поросль и посадили деревья. Сейчас на месте уже идут работы по заливке основания будущей площадки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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