Творческий вечер Петра Мамонова в Воронеже перенесли на весну

СЕГОДНЯ 20:35 2019-11-13T20:40:06+03:00

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Творческий вечер Петра Мамонова, планировавшийся в Воронеже 14 ноября, перенесли на весну. Организаторы сообщили, что сделано это из-за необходимости восстановления артиста после перенесенной операции.

- Он чувствует в себе силы и веру, чтобы приехать в Воронеж после четырехлетнего перерыва, но полноценный спектакль сыграть ему будет сложно, а вот поговорить с поклонниками и просуществовать на сцене вне жестких рамок спектакля он готов и хочет, - отметили организаторы мероприятия. - Просьба обменять билет, в той кассе, в которой он был приобретен, на новый билет. Убедительно просим Вас не сдавать билеты. Концерты, спектакли и творческие вечера - сегодня главное дело жизни Петра Николаевича, и основная мотивация быстрее поправиться и встретиться со всеми Вами.

Артист встретится со своими поклонниками в формате свободного творческого вечера. Петр Николаевич любит общаться со зрителями без всякой дистанции, глаза в глаза. Он говорит о самом личном и самом важном, при этом достигает невиданных высот обобщения. И не только говорит, а еще и поет, читает отрывки своих произведений и отвечает на вопросы. Несмотря на "сидячий" формат вечера, его драйву позавидует любой панк-концерт.

Творческий вечер пройдет в Доме актера 14 марта в 19.00.

ИСТОЧНИК KP.RU