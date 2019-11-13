2019-11-13T20:42:03+03:00
Происшествия

В Воронежской области сотрудник ГИБДД отделался штрафом за взятки от подчиненного

Инспектор заплатит 105 тысяч в казну государства
Юлия ДИДЕНКО
Поделиться:
Инспектор брал деньги у сотрудника за покровительство на службе.Инспектор брал деньги у сотрудника за покровительство на службе.Фото: Юлия ДИДЕНКО
Изменить размер текста:

В Воронеже Левобережный суд вынес приговор 27-летнему инспектору дорожно-патрульной службы отделения ГИБДД ОМВД России по Репьевскому району. Об этом сообщили в пресс-службе облпрокуратуры в среду, 13 ноября.

Выяснилось, что с июля 2018 года по март 2019 сотрудник ГИБДД не меньше трех раз встречался со своим подчиненным у здания ОБДПС ГУ МВД России по Воронежской области. Там подчиненный подсудимого передавал ему по пять тысяч рублей взятки за покровительство и попустительство по службе.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Ему назначили 90 тысяч штрафа с лишением права занимать определенные должности два года. Также суд удовлетворил иск прокурора, который просил взыскать с бывшего инспектора сумму взятки - 15 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Воронежский путепровод на 9 Января продолжают расчленять
Творческий вечер Петра Мамонова в Воронеже перенесли на весну
В Воронежской области пенсионер получил 15 лет колонии за изнасилование 8-летней внучки
Воронежец устроил в своей квартире наркопритон
В Воронеже парень незаконно хранил дома самодельный револьвер
В Воронежской области за рухнувший мост ответит главный инженер, разработавший его проект
В Воронеже спасли женщину, получившую 28 переломов при падении с седьмого этажа
Воронежцы за пять дней сдали в банки 128 тысяч монет
На трассе в Воронежской области спасли дальнобойщика с тяжелой формой сахарного диабета
В Воронеже из-за ремонта Каменного моста вновь перекроют улицу Чернышевского
В Воронеже снегоуборщик ударил "Мерседес"
В Воронеже завершили археологические раскопки на территории будущего реабилитационного центра
Под Воронежем планируют производить автомобильные фильтры
В Воронеже перенесли еще одну остановку
Воронежец не захотел отдавать деньги хакерам-иностранцам и «подарил» их русским мошенникам
В Воронежской области таджика, пойманного с крупной партией героина, посадили на семь лет
Коммунальную аварию, лишившую воронежцев отопления, обещают устранить к вечеру 13 ноября
В Воронежской области мужчина хранил коноплю в столярной мастерской
Воронежское кафе закрыли из-за санитарных нарушений