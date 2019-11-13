В Воронежской области сотрудник ГИБДД отделался штрафом за взятки от подчиненного

СЕГОДНЯ 20:42 2019-11-13T20:42:03+03:00

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В Воронеже Левобережный суд вынес приговор 27-летнему инспектору дорожно-патрульной службы отделения ГИБДД ОМВД России по Репьевскому району. Об этом сообщили в пресс-службе облпрокуратуры в среду, 13 ноября.

Выяснилось, что с июля 2018 года по март 2019 сотрудник ГИБДД не меньше трех раз встречался со своим подчиненным у здания ОБДПС ГУ МВД России по Воронежской области. Там подчиненный подсудимого передавал ему по пять тысяч рублей взятки за покровительство и попустительство по службе.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Ему назначили 90 тысяч штрафа с лишением права занимать определенные должности два года. Также суд удовлетворил иск прокурора, который просил взыскать с бывшего инспектора сумму взятки - 15 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU