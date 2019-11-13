В Воронежской области пенсионер получил 15 лет колонии за изнасилование 8-летней внучки
Новоусманский районный суд рассмотрел уголовное дело на 60-летнего извращенца, который насиловал свою 8-летнюю двоюродную внучку. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Воронежской области в среду, 13 ноября.
Суд установил, что в 2018 году пенсионер в 2018 году пенсионер совершал насильственные действия сексуального характера над малышкой. Мужчина пользовался беззащитностью и беспомощностью девочки.
Так как подсудимый не признал своей вины, он попросил, чтобы дело рассматривала коллегия из трех судей. Но это ему не помогло. Мужчину признали виновным в совершении трех преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста). Он получил 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Напомним, подобный случай произошел несколько лет назад в Семилукском районе. 52-летний мужчина год насиловал свою семилетнюю внучку. Тогда суд назначил ему 13,5 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU