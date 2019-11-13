В Воронежской области пенсионер получил 15 лет колонии за изнасилование 8-летней внучки

СЕГОДНЯ 20:01 2019-11-13T20:01:39+03:00

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Новоусманский районный суд рассмотрел уголовное дело на 60-летнего извращенца, который насиловал свою 8-летнюю двоюродную внучку. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Воронежской области в среду, 13 ноября.

Суд установил, что в 2018 году пенсионер в 2018 году пенсионер совершал насильственные действия сексуального характера над малышкой. Мужчина пользовался беззащитностью и беспомощностью девочки.

Так как подсудимый не признал своей вины, он попросил, чтобы дело рассматривала коллегия из трех судей. Но это ему не помогло. Мужчину признали виновным в совершении трех преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста). Он получил 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Напомним, подобный случай произошел несколько лет назад в Семилукском районе. 52-летний мужчина год насиловал свою семилетнюю внучку. Тогда суд назначил ему 13,5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU