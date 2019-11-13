В Воронеже спасли женщину, получившую 28 переломов при падении с седьмого этажа

13 Нояб. 18:46 2019-11-13T18:46:31+03:00

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Врачи БСМП №1 спасли женщину, получившую 28 переломов при падении с седьмого этажа. Об этом «КП-Воронеж» 13 ноября сообщили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

Еще в октябре пациентка поступила в отделение реанимации и интенсивной терапии в крайне тяжелом состоянии. До сих пор врачи оценивают ее состояние как стабильно тяжелое. На данный момент женщина продолжает лечение в одном из отделении больницы. Пациентке ещё предстоит несколько операций.

ИСТОЧНИК KP.RU