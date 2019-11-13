Воронежец устроил в своей квартире наркопритон
В Воронеже Советский райсуд вынес приговор 32-летнему местному жителю, который сделал из своей квартиры наркопритон. Об этом сообщили в пресс-службе облпрокуратуры в среду, 13 ноября.
Так, с апреля по май 2019 года за вознаграждение в виде наркотиков горожанин пускал знакомых в свою квартиру на улице Южно-Моравской. Там они вместе регулярно употребляли запрещенные вещества. Об этом узнала полиция. Хозяина наркопритона задержали.
На мужчину возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 232 УК РФ (организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств). Дело передали в суд.
Суд признал горожанина виновным. Ему назначили наказание в виде двух лет лишения свободы условно с таким же испытательным сроком. Во это время воронежец должен будет пройти курс лечения от наркомании. Если же он этого не сделает, его отправят в тюрьму.
ИСТОЧНИК KP.RU