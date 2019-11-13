В Воронежской области за рухнувший мост ответит главный инженер, разработавший проект его ремонта

13 Нояб. 19:02 2019-11-14T16:19:36+03:00

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В истории с обрушением моста через Савала в селе Братки Терновского района посчитали виновным 64-летнего главного инженера проекта ООО «Дорпроект». Именно эта организация разрабатывала план его ремонта, во время которого и случилось ЧП.

По данным следствия, в августе 2018 года, главный инженер разработал проектную документацию, в котором не учел многие факторы, что и привело к трагедии, во время которой один человек погиб и еще пять были ранены. В частности, он неверно определил прочность переходных стоек промежуточных опор моста. Кроме того, в проекте не была предусмотрена дорожная одежда на ремонтируемой части переправы, а по свободной разрешалось реверсивное движение транспорта без ограничения массы. В итоге, когда 21 ноября на мост один за другим въехали два МАЗа, он не выдержал такой тяжести и обвалился. Один из водителей грузовика получил тяжелые травмы, а работник, ремонтировавший мост, погиб.

- Свою вину главный инженер не признал. Тем не менее он будет отвечать перед Грибановским районным судом по двум статьям УК: ч. 2 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей» и ч. 2 ст. 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Мужчине грозит до трех лет лишения свободы, - рассказали в прокуратуре Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU