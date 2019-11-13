2019-11-13T18:17:36+03:00
Происшествия

На трассе в Воронежской области спасли дальнобойщика с тяжелой формой сахарного диабета

У мужчины закончился инсулин
Юлия ДИДЕНКО
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Воронежские госавтоинспекторы помогли дальнобойщику с острой формой сахарного диабета. У мужчины закончился инсулин во время транзита через Воронежскую область в сторону Краснодарского края. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в среду, 13 ноября.

Инцидент произошел на 493 км трассы М4-«Дон» около трех часов ночи. Сотрудники патрульной службы заметили световые сигналы, которые подавал водитель грузовика. Они остановились и выяснили, что за рулем находится 52-летний мужчина. У него закончилось лекарство, но найти аптеку на незнакомой местности он не смог.

У водителя была отдышка и сильно опухла нога. Тогда госавтоинспекторы решили и сопроводить его в ближайшее медицинское учреждение. Там ему оказали помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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