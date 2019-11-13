В Воронеже завершили археологические раскопки на территории будущего реабилитационного центра

13 Нояб. 16:04 2019-11-13T16:04:39+03:00

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В Воронеже на территории будущего «Центра реабилитации и поддержки здоровья».рядом с парком имени Дурова завершились археологические раскопки. Теперь специалисты проводят подробную экспертизу, на основе которой в ближайшее время археологическая группа составит отчет.

На месте будущего центра нашли порядка 50 погребений, большая часть которых была разрушена при постройке предыдущего здания и подведении коммуникаций. Предыдущими собственниками археологические работы не проводились.

Обнаруженные останки бережно извлечены и будут перезахоронены в склепе под часовней, которая появится рядом с реабилитационно-восстановительным центром. Руководство Воронежской епархии Русской православной церкви строительству часовни одобрило.

ИСТОЧНИК KP.RU