В Воронеже завершили археологические раскопки на территории будущего реабилитационного центра
В Воронеже на территории будущего «Центра реабилитации и поддержки здоровья».рядом с парком имени Дурова завершились археологические раскопки. Теперь специалисты проводят подробную экспертизу, на основе которой в ближайшее время археологическая группа составит отчет.
На месте будущего центра нашли порядка 50 погребений, большая часть которых была разрушена при постройке предыдущего здания и подведении коммуникаций. Предыдущими собственниками археологические работы не проводились.
Обнаруженные останки бережно извлечены и будут перезахоронены в склепе под часовней, которая появится рядом с реабилитационно-восстановительным центром. Руководство Воронежской епархии Русской православной церкви строительству часовни одобрило.
ИСТОЧНИК KP.RU