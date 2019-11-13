В Воронежской области мужчина хранил коноплю в столярной мастерской

СЕГОДНЯ 14:28 2019-11-13T14:29:04+03:00

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В Борисоглебске у 35-летнего местного жителя нашли несколько коробок с с частями конопли, находящимися на различной стадии сушки. Растение мужчина хранил в столярной мастерской. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области в среду, 13 ноября.

Также правоохранители во время обыска обнаружили самодельные приспособления для курения. Коноплю местный житель срезал на заброшенной ферме. А сам наркотик собирался использовать для личного потребления.

Экспертиза подтвердила, что сотрудники полиции изъяли у горожанина марихуану, весом около 352 граммов, что является крупным размером.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст.228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Теперь мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU