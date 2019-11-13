2019-11-13T14:04:44+03:00
Общество

В школе в Воронежской области не кормили детей

Причиной стали грубые нарушения санитарных норм, которые не устраняют из-за недостатка финансирования
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области.Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области.
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В Покровской средней общеобразовательной школе Павловского района детей лишили питания. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Воронежской области в среду, 13 ноября.

Все дело в том, что в июле 2019 года Павловский районный суд за нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации питания школу привлекли к административной ответственности по ст.6.6 КоАП РФ. Пищеблок закрыли на 60 суток, чтобы учреждение привело все в порядок. Но этого не произошло. С проверкой в школу пришла прокуратура.

Выяснилось, что основной причиной нарушений является недостаточное финансирование деятельности средней школы. Поэтому капитальный ремонт в пищеблоке произвести учреждению просто не на что. 66 детей остались без положенного им двухразового питания.

Учредителем школы является Павловский муниципальный район. А источником формирования финансовых ресурсов учреждения являются средства, выделяемые из бюджета района.

- В связи с этим прокурор района внес представление главе администрации Павловского района о незамедлительном устранении выявленных нарушений и привлечении виновных лиц к установленной законом ответственности, - прокомментировали в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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