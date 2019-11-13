В Воронежской области жестоким убийцей пенсионерки оказался ее сосед

СЕГОДНЯ 13:03 2019-11-13T13:03:43+03:00

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В селе Красный лог Воронежской области задержали подозреваемого в жестоком убийстве пенсионерки. Им оказался 47-летний сосед погибшей. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону в среду, 13 ноября.

На допросе мужчина признал свою вину. Он рассказал, что поссорился с соседкой и во время скандала нанес ей множественные удары ножом в область головы, шеи, туловища и конечностей. От полученных травм пенсионерка скончалась, а он сбежал.Свои показания местный житель подтвердил при проведении проверки показаний на месте.

Тело 71-летней женщины с признаками насильственной смерти обнаружили в ее дома на улице Садовой в воскресенье, 10 ноября. По предварительным данным судебно-медицинского эксперта, смерть наступила в результате множественных травм кровеносных сосудов на уровне шеи. По факту возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU