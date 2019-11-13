2019-11-13T12:04:55+03:00
Общество

Госжилинспеция нашла нарушения в работе воронежской УК

Организация плохо провела ремонт и не следила за состоянием дома
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: предоставлено пресс-службой Госжилинспекции Воронежской области.Фото: предоставлено пресс-службой Госжилинспекции Воронежской области.
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В Воронеже жители многоквартирного дома № 248 по улице 9 Января обратились в Госжилинспекцию с жалобой на «УК Мастер». Об этом сообщили в пресс-службе инспекции. У горожан возникли вопросы к содержания и ремонта общего имущества.

Так, инспекторы обследовали помещения и нашли массу нарушений. Боров дымовой вентиляционной трубы над квартирами жильцов частично разрушен, что приводит к уменьшению тяги в дымовом канале. Из-за этого продукты горения могут попадать в жилые помещения. Также кирпичная кладка оголовка над одним из подъездов дома разрушена, а над самим оголовком отсутствует зонт. Эти нарушения угрожали безопасности жителей.

Кроме того, над одной из квартир на последнем этаже отсутствовала часть стропильной ноги, а кровельное покрытие в месте примыкания к дымовым и вентиляционным каналам над лестничной клеткой было не герметизировано, что являлось причиной частых залитий потолка лестничной клетки подъезда.

Жильцы жаловались и на некачественно проведенный ремонт ступеней на входе в подъезд№3.. Слова воронежцев подтвердились. Жилищный инспектор нашел многочисленные трещины и сколы на ступенях.

- В отношении директора ООО «УК Мастер» составили протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 14.1.3 КоАП РФ. Управляющая организация должна будет устранить выявленные нарушения, - прокомментировали в ГЖИ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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