2019-11-12T14:39:12+03:00
Общество

Воронежские синоптики рассказали, сколько ждать зиму

По данным метеорологов, снег покроет землю не раньше декабря
Юрий КОЗЛОВ
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В ближайшее время снег, если и будет, то с дождем.В ближайшее время снег, если и будет, то с дождем.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В Воронежском гидрометцентре рассказали о предварительных прогнозах на зиму. Оказалось, что Мороз-воевода будет глядеть, хорошо ли метели лесные тропы занесли, не раньше декабря.

- Традиционно климатической зимой в Воронежской области считаются не только декабрь, январь и февраль, но и ноябрь с мартом, - напомнил руководитель регионального гидрометцентра Александр Сушков. – На этот раз по долгосрочным прогнозам она совпадет с календарной. Ни в ноябре 2019-го, ни в марте 2020 года снег плотным покровом не ляжет. В ближайшие дни и на будущей неделе ожидается стабильная погода – ночью -1 градус, днем около +5. С 21 ноября мороз будет более сильным. Но только в ночные часы – до -5 градусов. При этом вероятность дождя или снега минимальна.

- Хороша ли такая погода для будущего урожая?

- В принципе да, для озимых условия благоприятные. Единственная опасность – слишком сильно подрастут, и тут ударит мощный мороз. Но пока о серьезных зимних холодах говорить рано. По декабрю пока говорить рано, но бывали годы, когда и до 1 января снега не было. Надеемся все же, что зима будет, пусть и сравнительно теплой, но не совсем «сырой».

ИСТОЧНИК KP.RU

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