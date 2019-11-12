Воронежцам покажут театральные костюмы художницы, работавшей с Зайцевым

СЕГОДНЯ 14:23 2019-11-12T14:23:22+03:00

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21 ноября в выставочном зале музея имени Крамского откроется выставка «Театр костюма Марии Федоровой». Проект посвящен Году театра в России и представит образцы театрально-декорационного искусства, костюмы, графику, коллажи художницы, известного автора концептуального сценического костюма.

Воронежцам, в частности, покажут около 100 эскизов костюмов, графических произведений на тему театра, созданных автором начиная с 1970-х годов, - для театральных постановок по произведениям Лопе де Вега, Островского, Олеши, Брагинского и Рязанова, Мережко, для концертного исполнения балета «Демон» артистами Большого театра, для артистов Госоркестра РСФСР под управлением Леонида Утесова.

- Центр экспозиции - концертные костюмы артистов театра «Русская песня» под руководством Надежды Бабкиной. В костюмах «Красный распев», «Ситцы», «Игрушки», «Казачьи» прослеживается связь с народной мудростью, традиционностью и вечными ценностями, - отметили в музее. - Первые работы по народным мотивам, которые были созданы в начале 1970-х годов в легендарном Общесоюзном доме моделей одежды на Кузнецком мосту, куда художницу пригласил Вячеслав Зайцев, - экспонируются в разделе «Мода».

Цикл «Театр портрета» представит специальный участник выставки – сын художницы Даниил Федоров. Это портреты Александра Калягина, Валерия Фокина, Марка Захарова, Юрия Соломина, Константина Райкина, Олега Басилашвили, Алисы Фрейндлих, Владимира Этуша и других. Выставка дополнена тематическими видеофильмами, театральными афишами, буклетами и программками, каталогами, книгами, рисунками, фотографиями и документами из архива семьи.

Экспонаты представлены театральным музеем имени Бахрушина, Липецким художественным музеем, театром «Русская песня», из собрания Федоровых.

Выставка продлится по 19 января.

ИСТОЧНИК KP.RU