В Воронеже спасатели нашли заблудившуюся в лесу женщину

СЕГОДНЯ 12:39 2019-11-12T12:42:14+03:00

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В Воронеже спасатели нашли заблудившуюся в лесном массиве 32-летнюю женщину. Местная жительница вышла прогуляться в районе лагеря «Полет», но не смогла вернуться назад. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону во вторник, 12 ноября.

Сигнал в воронежскую пожарно-спасательную часть №5 в микрорайоне Сомово поступил в 17.16 накануне, 11 ноября. Поиски осложняло темное время суток. К тому же связаться с женщиной по сотовому удавалось не сразу – телефон потерявшейся плохо «ловил» сеть.

Но уже через час, в 18.15, с местной жительницей удалось установить звуковой контакт. Она сообщила по телефону, что слышит звук сирен, которые работали на машине спасателей. В 18.30 горожанку нашли на перекрестке лесных дорог между 86 и 87 кварталами лесного массива.

ИСТОЧНИК KP.RU