2019-11-12T12:11:48+03:00
Общество

Мэрия Воронежа представила свой список членов Общественной палаты нового созыва

Полный список сформируют к концу ноября
Ярослав ИВАНОВ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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В Воронеже завершают формирование нового состава городской Общественной палаты. Мэр Воронежа Вадим Кстенин утвердил список членов, которые войдут в новый состав по предложению мэрии. Это гендиректор ООО «Газтеплоэнерго» Борис Алпатов, председатель Союза строителей Владимир Астанин, член президиума общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Евгений Воробьев, краевед Владимир Елецких, директор центра «Согдиана» Олег Сехниев, глава Центра экологической политики Надежда Стороженко и ректор Воронежской духовной семинарии Роман Ткачев.

Напомним, ранее свой список представила Гордума, от нее в новый состав Общественной палаты войдут глава воронежского отделения общества «Динамо», ветеран МВД Александр Володин; замгендиректора ООО «Воронежский региональный экспертный центр» Валерий Данилов, директор Дворца творчества детей и молодежи Сергей Карпов, экс-депутат Галина Кудрявцева, директор школы № 54 Ольга Терновых, директор школы № 28 Михаил Хуторецкий, профессор ВГУИТ Газибег Магомедов.

Напомним, Общественная палата формируется из трех списков: кроме депутатов и мэрии свой список из семи членов должны предоставить общественные организации. Полномочия нынешнего созыва палаты истекают в декабре. Завершить процедуру формирования состава Общественной палаты шестого созыва планируют до 27 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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