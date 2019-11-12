2019-11-12T10:36:38+03:00
Происшествия

В Воронежской области "Лада" "догнала" "Камаз"

В аварии пострадали двое в легковушке
Ярослав ИВАНОВ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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11 ноября в Воронежской области сотрудники ГИБДД зарегистрировали 125 ДТП, большинство из которых произошло в столице Черноземья - 98. В 3 авариях пострадали четыре человека.

Около 17.20 в Россоши 68-летний водитель «Лады Ларгус» не выбрал безопасную скорость движения и столкнулся с попутным автомобилем «КамАЗ».

- В результате аварии пострадали двое: водителя легковушки сразу отправили в больницу, а его 48-летняя пассажирка через некоторое время самостоятельно обратилась за медицинской помощью, - сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области. - Сотрудники полиции устанавливают причины аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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