Полицейские помогли молодой матери с ребенком, попавшей в беду на воронежской трассе

СЕГОДНЯ 19:48 2019-11-11T19:48:30+03:00

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10 ноября сотрудники Госавтоинспекции Воронежской области дежурили на автодороге «Воронеж-Тамбов». На 12 км трассы инспекторы обратили внимание на автомобиль «Киа Сол», который был припаркован на краю проезжей части. У машины стояла девушка, которая просила помощи у проезжающих мимо автолюбителей.

- Остановившись около автомобиля, сотрудники ГИБДД выяснили, что автоледи с малолетним ребенком ехала в Воронеж. При движении она почувствовала, что ее автомобиль себя подозрительно ведет и остановилась. Заметив поврежденное колесо, девушка начала просить помощи, но проезжающие мимо водители на ее просьбу не реагировали, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.

Сотрудники Госавтоинспекции достали из автомобиля запасное колесо и установили его на место поврежденного. Автолюбительница поблагодарила полицейских за оказанную помощь и продолжила движение.

ИСТОЧНИК KP.RU