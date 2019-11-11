Еще одна воронежская УК лишилась лицензии

СЕГОДНЯ 15:40 2019-11-11T15:40:46+03:00

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Государственная жилищная инспекция направила в суд заявление об аннулировании лицензии на обслуживание жилых домов в отношении УК «Комфорт». Компания получила разрешение на управление в 2015 году и обслуживало два дома в Воронеже – на улице Баррикадной, 23 и в переулке Политехническом, 10. После того, как собственники этих домов решили отказаться от услуг УК «Комфорт», компания осталась без работы.

Согласно существующим законам, компания, больше года не занятая в облуживании жилого фонда, лишается лицензии на этот вид деятельности.

Кроме того, по данным ГЖИ, УК «Комфорт» длительное время препятствовало реализации собственниками избранного способа управления, а у директора протяжении более двух лет не было квалификационного аттестата, но несмотря на неоднократные предупреждения ГЖИ.

Суд по инициативе ГЖИ неоднократно наказывал УК. А в этот раз принял решение поддержать иск и лишить компанию лицензии.

ИСТОЧНИК KP.RU