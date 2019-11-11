Подросток в Воронеже угнал велосипед у соседки

СЕГОДНЯ 15:29 2019-11-11T15:29:32+03:00

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На днях у 46-летней местной жительницы некто украл велосипед прямо из подъезда многоквартирного дома, расположенного на улице Хользунова. Правда, угонщика нашли вскоре. Им оказался 15-летний подросток, проживающий в соседнем доме с хозяйкой.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража».

- С каждым годом растет количество велосипедов. Вместе с этим увеличивается и количество их краж. Значительная часть преступлений становится возможной ввиду пренебрежения владельцами велотранспорта элементарными мерами безопасности при его эксплуатации и хранении, - напоминают в ГУ МВД по Воронежской области.

Сотрудники полиции напоминают, если велосипед приходится оставлять, то обязательно пристегните его велозамком, даже если отлучаетесь на несколько минут. Кроме того, желательно оставлять велосипед в поле зрения камер видеонаблюдения, если таковые имеются поблизости.

ИСТОЧНИК KP.RU