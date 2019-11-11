Сельхозпредприятие в Воронежской области вновь выставили на торги из-за банкротства

СЕГОДНЯ 15:05 2019-11-11T15:05:10+03:00

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Активы ООО «Инвестагропромкомплекс», расположенного на улице Совхозная в Бутурлиновке, выставили на повторные торги. Начальная цена - 773,2 млн рублей, согласно сообщению конкурсного управляющего должника Юрия Каменского. Время и дата подведения итогов – 24 декабря 11:00. Заявки принимаются до 20 декабря.

Напомним, что данное предприятие признали банкротом. Среди имущества сельскохозяйственной организации-должника административные и производственные здания, склады, автомастерские, коровники, свинарники, ветка железной дороги, нефтебаза, цех пиломатериалов, земельные участки, автомобили и прочее оборудование. Ранее за все это просили 859,1 млн рублей, однако желающих поучаствовать в торгах не нашлось.

ИСТОЧНИК KP.RU