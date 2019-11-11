В Воронеже пройдет фестиваль шведского кино

СЕГОДНЯ 08:31 2019-11-11T08:31:04+03:00

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С 13 по 16 ноября в Воронеже пройдут Дни Швеции. Горожан ждет большая культурная программа. В кинотеатре «Спартак» запланирован фестиваль шведского кино: в течение трех дней киноманам покажут четыре фильма. «Быть Астрид Линдгрен» - история об известной писательнице, которая подарила нам «Пеппи Длинныйчулок» и «Малыша и Карлсона», «Вторжение К Бергману» - докфильм, основанный на интервью Михаэля Ханеке, Ларса фон Триера, Вуди Аллена, Уэса Андерссона, Изабеллы Росселлини о жизни режиссера и его ключевых фильмах. «Стокгольмские истории» - мелодрама о молодом писателе Юхане. «Столетний старик, который вылез в окно и исчез» - комедия о приключениях 100-летнего Алана, сбежавшего из дома престарелых.

В рамках Дней Швеции 14 ноября в 12.00 в областной детской библиотеке пройдет встреча со шведской писательницей и зоологом Хелен Рундгрен, которая представит книгу «История о крошке Эле и космонавте Лайке». А 15 ноября в 19.00 переводчик Юлия Колесова расскажет о современном шведском детективе в книжном магазине «Амиталь на Пушкинской».

16 ноября с 12.00 до 17.00 на «Винзаводе» пройдет маркет, на котором участники смогут обменяться одеждой. В 14.00 начнется паблик-ток об экологичной моде. Кроме того, можно посмотреть выставку Fashion Revolution о шведском подходе к устойчивой моде.

ИСТОЧНИК KP.RU