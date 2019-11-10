2019-11-10T17:35:30+03:00
Общество

В Воронеже чествовали 97-летнего гаишника, работавшего, когда в городе еще не было светофоров

Иван Мистюков – и сейчас частный гость сотрудников ГИБДД [фото]
Юрий КОЗЛОВ
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Иван Сергеевич Мистюков продолжает делиться опытом с молодыми сотрудниками ГИБДД.Иван Сергеевич Мистюков продолжает делиться опытом с молодыми сотрудниками ГИБДД.Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.
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В воскресенье, 10 ноября, в День полиции (ранее – милиции) сотрудники Госавтоинспекции пришли в гости к 97-летнему ветерану, бывшему их коллеге Ивану Мистюкову.

Иван Сергеевич пришел в ГАИ вскоре после того, как пришел с войны, - в 1948 году. Его отправили служить во взвод регулирования уличным движением. Тогда в арсенале гаишника был не свисток, а рупор, с помощью которого пешеходам давали сигнал переходить дорогу. Светофоров тогда не было.

- Только в 50-е годы на перекрестках начали устанавливать первые прообразы светофоров и застекленные будки, в которых находился пульт переключения сигналов светофора, - рассказывает Иван Сергеевич.

Иван Мистюков работал в центре города, на перекрестке улиц Плехановской и Кольцовской, а также проспекта Революции и Степана Разина. Тогда в обязанность гаишника входила и работа с пьяными прохожими и хулиганами.

Проработав в милиции более 20 лет, в 1969 году Иван Мистюков ушел на пенсию с должности помощника дежурного дивизиона ГАИ Воронежского облисполкома. На протяжении более 20 лет он возглавлял Совет ветеранов службы ГАИ – ГИБДД.

Сейчас Иван Сергеевич - живая легенда и частный гость в подразделениях Госавтоинспекции, где встречается с молодыми сотрудниками, рассказывает истории из жизни Воронежской ГАИ и милиции.

Сотрудники ГИБДД поздравили ветерана с профессиональным праздником, пожелали крепкого здоровья, долгих лет жизни и вручили памятный подарок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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