В Воронеже девушка ищет свидетелей ДТП, в котором сбили насмерть ее мать

СЕГОДНЯ 17:21 2019-11-10T18:58:03+03:00

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Девушка из Воронежа разместила в соцсети призыв о помощи. В нем она рассказала, что ее мама погибла в аварии, случившейся в 5.40 11 октября на улице Чапаева у дома № 93. Водитель Daewoo Nexia, сбивший ее, не желает признавать свою вину. Женщина получила много травм, врачи боролись за ее жизнь трое суток, но не смогли спасти.

- В то утро нам позвонила медсестра и сказала, что мама попала в аварию и в тяжелом состоянии лежит в БСМП, - рассказала Татьяна Ткачук. - После похорон пошла к следователю, который проводит проверку обстоятельств ДТП. Он рассказал, что ехали в сбившей маму машине трое, водитель не был пьян. В том месте удобнее проходить не по "зебре", а рядом с ней. Судя по всему, маму в этом месте и сбили. Мне сказали, что результаты проверки станут известны через месяц. На этом участке Чапаева нет видеокамер. Я хочу просто разобраться, как погибла мама. У нее были поломаны ребра, колени, три дня она прожила на искусственной вентиляции легких. Можно ли было нанести такие травмы, если бы водитель начал притормаживать перед пешеходным переходом? Кстати, его до сих пор не видела, со мной он предпочел не общаться.

Татьяна стремится найти очевидцев аварии или водителей машин, на чей видеорегистратор могло попасть это ДТП. Если свидетели трагедии найдутся, она просит позвонить их по номеру 8-951-545-89-83.

ИСТОЧНИК KP.RU