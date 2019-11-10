Воронежский дальнобойщик, сбивший насмерть трех человек, не заметил их в темноте

СЕГОДНЯ 16:13 2019-11-10T16:13:49+03:00

Почему при оформлении ДТП не обозначили его место и не надели светоотражающие жилеты, выясняют сотрудники Следственного комитета

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В пятницу, 8 ноября, работники СУ СК РФ по Пензенской области возбудили уголовное дело по факту ДТП, случившемуся 11 октября в Каменском районе.

В тот вечер 57-летний дальнобойщик из Воронежа ехал на «КамАЗе» и врезался в непонятное пятно на дороге. И только потом с ужасом понял – это были люди, разбирающиеся с последствиями мелкого ДТП. На месте аварии погибли 38-летний мужчина и 36-летняя женщина, а 23 октября умер следователь, также попавший под грузовик. Еще одна девушка, сотрудница полиции, получила тяжелые травмы.

Видеорегистратор грузовика зафиксировал момент ДТП. Там четко видно, что место аварии совсем не освещено. Поэтому избежать наезда, по сути, было невозможно. Хотя по горячим следам в местном УМВД заявляли, что все делали по правилам.

В итоге сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело по части 3 статьи 293 УК РФ «Неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе либо обязанностей по должности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Максимальное наказание по ней – семь лет лишения свободы.

В то же время непонятно будут ли дальше преследовать воронежского дальнобойщика по уголовному делу, возбужденному сразу после ДТП по ч. 5 ст. 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц». Ответственность по ней - тоже максимум семь лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU