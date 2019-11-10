2019-11-10T16:14:31+03:00
Общество

В центре Воронежа ненавистники машин испортили краской пять авто

Инцидент случился на улице 25 Октября
Артем ИЛЬИН
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Стекла машин теперь придется долго отмывать.Стекла машин теперь придется долго отмывать.Фото: "Мой и твой Воронеж".
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В паблике «Мой и твой Воронеж» разместили фото пяти машин, размалеванных краской, судя по всему, из баллончика. Снимок сделан на улице 25 Октября в Центральном районе. Пост сопровождается весьма эмоциональным высказыванием, означающим в переводе на приличный язык: «Зачем же вы это сделали?».

Фото вызвали шквал откликов. В них наметилось четкое разделение на условных владельцев машин и на пешеходов. Одни призывают все возможные кары на этих богомерзких «художников», другие сомневаются, правильно ли припаркованы автомобили и задаются вопросом, не заслужили ли их водители подобного отношения к себе.

К слову, в центре с мест платной парковки многие ринулись ставить машины во дворы или в другие некогда свободные от них общественные пространства. Например, только начало реконструкции площади Победы немного расчистило от авто улицу Помяловского, идущую от лестницы вниз к водохранилищу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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